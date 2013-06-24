18 січня відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів. Ухвалено рішення про призначення Ігоря Клименка заступником Міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. На нього покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

За його словами, після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

«Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. Міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

«Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим», — зазначив Денис Шмигаль.

Урядовці хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто загинув у катастрофі.