Аграрії зможуть на вигідних умовах отримувати нові кредити для забезпечення збору врожаю у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Максимальна сума кредиту – 90 млн грн. Термін дії – до 31 жовтня. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Крім того, кредити за ставкою 0 % річних, які навесні надавалися під посівну кампанію, пролонговано з 6 місяців на рік.

Такі зміни внесено Постановою КМУ № 916 від 29 липня 2022 року.

Так, до 31 жовтня уповноважені банки прийматимуть заявки від с/г товаровиробників на отримання кредиту в розмірі до 90 млн грн. Фінансування відбуватиметься в межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Відсотки і надалі сягатимуть від 0 % до 9 %, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Кредит надаватиметься максимум на 5 років, якщо с/г виробник бере його на реалізацію інвестиційного проекту та на рефінансування заборгованості, а також максимум на 3 роки – для фінансування оборотного капіталу.

Таке фінансування с/г виробники зможуть залучити для того, щоб успішно завершити збиральні роботи та підготуватися до посівної кампанії–2023.

Крім того, ті позичальники, які протягом березня–травня залучали пільгове кредитування під 0 %, і які мали здійснити виплати за цими кредитами уже в серпні 2022 року, тепер можуть це зробити до лютого 2023 року.

Нагадаємо, за період із березня по травень 2022 року банки видали кредитів на суму 38,5 млрд грн, із них кредитів за програмою державних портфельних гарантій 80 % – на 24 млрд грн.

Загалом протягом 2022 року 29 807 с/г товаровиробників залучили кредитів на суму 55 млрд 108 млн грн, із них за програмою портфельних гарантій 80 % – 25 млрд 549 млн грн.