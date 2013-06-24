Уряд впроваджує інноваційні програми для підтримки підприємниць в Україні та підвищення рівня зайнятості серед жінок, а також надання їм доступу до фінансових ресурсів для розвитку бізнесу. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна під час проведення Регіональних консультацій для України з метою підготовки до 67-ої сесії Комісії зі становища жінок. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На сьогодні українські жінки мають можливість скористатись програмами підтримки, які запровадив Уряд, щоб реалізуватись в сфері бізнесу. Зокрема, можуть взяти мікрогрант до 250 тис. грн на старт чи розвиток власної справи. Понад 7 тисяч жінок подали заявки на мікрогранти через портал Дія, майже півтори тисячі підприємниць отримали таку фінансову підтримку від держави минулого року. У 2023 році ми розширимо цю програму і дамо можливість дружинам ветеранів взяти грант на вдвічі більшу суму для розвитку сімейного бізнесу. Окрім того, з квітня запропонуємо українкам скористатись грантовою програмою «Старт в ІТ» для опанування новітніх технологій, щоб бути більш успішними та конкурентними на ринку праці», - розповіла Тетяна Бережна.

Заступник Міністра повідомила, що бюджетом поточного року на програму мікрогрантів “Власна справа” передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати 10 000 мікрогрантів. Вочевидь, близько половини з них отримають підприємниці, адже минулого року 43% мікрогрантів отримали саме жінки. Ще стільки ж з них матимуть можливість пройти навчання за грантові кошти за програмою «Старт в ІТ», загальний бюджет якої складає 150 млн грн.