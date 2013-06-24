Уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще дві програми виплат. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 15 квітня.

«Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Виплатами від донорів планується охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Так само продовжують працювати програми для вимушених переселенців. Уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати. На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб», — зазначив Глава Уряду.

Паралельно з цим Уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Як відзначив Денис Шмигаль, Кабінет Міністрів додатково виділив майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю.

Крім того, розпочалося першочергове відновлення звільнених територій. Як відзначив Денис Шмигаль, у Київській та Чернігівській областях «Укренерго» вже відновило роботу 60% зруйнованих мереж.

«Постачання газу відновили для майже 30 тисяч домогосподарств. На 90% розчищена траса Київ-Чоп і рух нею повністю відновиться найближчим часом. Продовжується розчищення дороги Київ-Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів — до Ірпеня, Бучі, Чернігова», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство розвитку громад та територій розпочало формування й реалізацію стратегії щодо знесення будівель, які перебувають в аварійному стані та непридатні до проживання. Після їх знесення можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла.