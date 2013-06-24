Уряд реалізує низку програм для зменшення рівня безробіття в країні та активізації ситуації на ринку праці. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі Національного телемарафону, передає Урядовий портал.

«Через війну ми прогнозуємо близько 30% падіння економіки, і як наслідок - зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Нині 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття. При цьому суттєво, більш ніж вдвічі, зменшилась кількість вакансій на ринку праці - на сьогодні їх лише 31 тисяча, тобто на одну вакансію претендує 8 безробітних. Тому Уряд запровадив комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості», - розповіла Юлія Свириденко.

Зокрема, за програмою єРобота українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу, гранти до кількох мільйонів - на розвиток переробних підприємств, закладки садів, теплиць. При цьому обов'язковою умовою надання грантів є створення підприємцями нових робочих місць.

«Майбутнє за малим і середнім бізнесом. Ті підприємці, які навіть під час війни готові розпочинати чи розвивати власну справу, створювати нові робочі місця і наймати людей, отримають фінансову підтримку від держави у вигляді грантів», - наголосила Юлія Свириденко.

Серед інших програм стимулювання зайнятості вона назвала надання компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, якою скористались вже 9 тисяч підприємців, залучення безробітних до «Армії відновлення» через їх участь у суспільно корисних роботах.

«Частина українців захищає нашу країну та наближає перемогу, інша - має працювати. Альтернативи у нас немає. Для тих, хто зараз залишився без роботи і хоче працювати, ми пропонуємо долучитись до суспільно корисних робіт і отримувати щонайменше мінімальну заробітну плату, яку гарантує держава. При цьому місцева влада за рахунок власних коштів може збільшити оплату за таку роботу», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр.

За її словами, центри зайнятості також пропонують різні програми перекваліфікації, що дають можливість людям отримати нову затребувану на ринку спеціальність. Зокрема, для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 10 прожиткових мінімуми (на сьогодні - це 26 тис. грн).