Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) рекомендувала Кабінету Міністрів скасувати значну частину інструментів державного регулювання (дозволів, ліцензій, декларацій погоджень і т.ін.) у сферах, формування політики в яких здійснює Міністерство економіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього запропоновано скасувати 47% ліцензій і дозволів. Таке безпрецедентне рішення має на меті суттєво розширити економічні свободи в Україні і стимулювати розвиток підприємництва. Відповідне рішення було ухвалено на першому засіданні МРГ з дерегуляції 26 січня 2023 року.

«Вільне регуляторне середовище – надзвичайно важливий чинник економічного зростання. Україна поставила за мету за десять років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. Для цього маємо суттєво підвищити рівень економічних свобод в Україні. І дерегуляція – один з кроків до цієї мети. Ми ліквідуємо інструменти, що заважають бізнесу нормально працювати, серед яких є рудименти ще радянських часів. Суттєво спростимо та оцифруємо інструменти, необхідні для захисту інтересів суспільства.

Роботу розпочинаємо з інструментів, якими опікується Міністерство економіки. Майже половина з них буде ліквідована, а решта - осучаснена. В подальшому МРГ опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади. Наше завдання - дати бізнесу економічну свободу», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України, співголова МРГ з дерегуляції Юлія Свириденко.

Прикладів, де можна спросити умови ведення бізнесу, безліч. Наприклад, в сфері трудових відносин та безпеки праці зараз діють такі архаїчні норми, як необхідність погодження з Держпраці Інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях або Графіку аналізу повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість. Пропонується скасувати подібні норми, що створюють зайві перепони для нормальної роботи бізнесу.

На першій МРГ з дерегуляції запропонували скасувати також дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн; погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін. Ці норми або застарілі, або ж є зайвими, оскільки належний захист суспільства гарантується іншими чинними нормами.

Міжвідомчою робочою групою, крім безпосереднього скасування, також рекомендовано оптимізувати (оцифрувати, привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» і спростити) ще біля третини інструментів, що належать до сфери компетенції Міністерства економіки. Окрім того, частину інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендовано передати до інших міністерств та відомств.

Інструменти, які були розглянуті на засіданні МРГ, регулюють ведення бізнесу у сферах експорту та імпорту товарів, (зокрема і військового призначення), інвестиції та інтелектуальну власність, технічне регулювання, трудові відносин та безпеку праці. Розроблені проекти рішень (проекти змін до Законів України, рішень Уряду та Міністерства економіки) будуть погоджені з відповідними міністерствами і відомствами та подані на розгляд Кабінету Міністрів.

Співголовами групи є Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки та Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації. На першому засіданні було затверджено персональний склад МРГ з дерегуляції - представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, державної регуляторної служби. До роботи Міжвідомчої робочої групи залучені представники ГО «Офіс ефективного регулювання», Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії.

Як повідомлялося, Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено рішенням Уряду 13 січня 2023 року. Основними завданнями робочої групи визначено координацію дій державних органів в частині зменшення та оптимізації інструментів державного регулювання бізнесу та удосконалення нормативної бази в частині переведення в електронну форму інструментів державного регулювання.

На наступному засіданні Міжвідомчої робочої групи будуть розглянуті інструменти у сферах, формування політики в яких здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Довідково

Україна займає 130 місце в світі за рейтингом економічних свобод (Economic Freedom Index) і має лише 54 зі 100 балів, що відносить нас до категорії переважно економічно не вільних країн. Дерегуляція має на меті змінити існуючий стан речей і суттєво розширити рівень економічних свобод в Україні для подальшого економічного зростання.