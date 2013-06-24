15 липня 2022 року Уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського зі студентами обговорювалося питання неможливості оплати за навчання здобувачів освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває (перебували) в тимчасовій окупації чи блокуванні. Президент України поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис. студентів від сплати заборгованості», – зазначивМіністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Через відсутність надходження коштів від сплати за навчання неможливо забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати науково-педагогічним та іншим працівникам, розраховуватися за надані комунальні послуги тощо.

Міністр також підкреслив, що з метою впорядкування ситуації МОН ініціювало питання компенсації витрат закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства. Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти.

Нагадаємо, 100 країн стоячи вітали українських школярівна Міжнародній математичній олімпіаді.