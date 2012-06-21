Кабінет Міністрів розробив проєкт оновленого внеску України до Паризької кліматичної угоди з урахуванням Національної економічної стратегії-2030.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Україна має ставити амбітну мету — досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Уряд розробив проєкт Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької угоди з урахуванням Національної економічної стратегії-2030, яка передбачає значне економічне зростання у наступні роки", – написав Прем'єр-міністр.

Він додав, що цей проєкт обговорили на нараді за участі віцепрем’єра-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра енергетики Германа Галущенка, представників Мінфіну й Мінекономіки.

Денис Шмигаль додав, що найближчими тижнями на засіданні уряду планують схвалити відповідний документ.