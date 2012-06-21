Мінсоцполітики отримало від Світового банку аналітичну довідку за підсумками його місії з пенсійних питань. Аналітичні висновки місії та прогнози здебільшого збігаються з оцінками українського уряду і слугують підтримкою його стратегії впорядкування та збалансування пенсійної галузі.

Світовий банк засвідчує повну підтримку ініціатив уряду щодо єдиних правил індексації виплат для всіх категорій пенсіонерів. Відповідний законопроєкт, який розробило міністерство, уряд ухвалив і подав до Верховної Ради. Він потребує якнайшвидшого ухвалення, щоб урахувати його положення під час планування бюджету на 2022 рік.

Рекомендації місії Світового банку повністю збігаються з баченням уряду мінімальних пенсійних гарантій, повідомляє Мінсоцполітики.

«Ми впевнені в необхідності замість великої кількості різних мінімальних пенсійних гарантій, які існують, запровадити уніфікований підхід до мінімального пенсійного забезпечення на законодавчому рівні, щоб урешті зупинити практику встановлення подібних гарантій у ручному режимі урядовими рішеннями.

Для цього необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відійти від ручного встановлення цієї величини до справедливого системного розрахунку на базі найкращих світових практик. Мінсоцполітики розробило чотири законопроєкти, уряд їх затвердив і подав до Верховної Ради», — зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Після їх ухвалення на базі справедливої системи визначення прожиткового мінімуму можна буде встановити уніфіковані мінімальні пенсійні гарантії. Адже прожитковий мінімум — це основа для встановлення гарантованого рівня тих видів соціальної підтримки, які є основним джерелом доходів для людини, і загалом фундамент, що на ньому базується системне реформування соціальної сфери.

В аналітичній записці надано результати довгострокових прогнозів Світового банку щодо окремих питань пенсійного забезпечення в Україні та рекомендації для впровадження обов’язкових пенсійних накопичень.

За підсумками місії сторони домовилися найближчим часом провести адаптацію розробленого Світовим банком інструменту прогнозування PROMiS і навчання спеціалістів роботи з ним, щоб у подальшому використовувати його під час прийняття рішень для аналізу і прогнозів на базі знеособлених даних Реєстру застрахованих осіб. Досягнуто згоди щодо проведення Світовим банком експертизи нових законодавчих ініціатив уряду.

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«Урядового кур’єра»