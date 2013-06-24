14 березня 2023 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», проект якої розробив Мінфін з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.
Прийнятою постановою розширено перелік пріоритетних платежів. Зокрема, до зазначеного переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на:
- придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
- придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;
- розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
- заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
- виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;
- оплату реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури, послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам’ятки культурної спадщини;
- проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;
- виготовлення містобудівної документації;
- накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.