14 березня 2023 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», проект якої розробив Мінфін з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийнятою постановою розширено перелік пріоритетних платежів. Зокрема, до зазначеного переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на: