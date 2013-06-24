Вчора Кабінет Міністрів України підтримав розширення переліку першочергових видатків бюджетів, фінансування яких зумовлено умовами воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.
Ініційовані Мінфіном пропозиції напрацьовано за участі Мінреінтеграції спільно з обласними військовими адміністраціями з метою підтримки постраждалих від російської агресії громадян. Зокрема, забезпечення гідних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.
З урахуванням ресурсної спроможності єдиного казначейського рахунку до вказаного переліку включено:
1. За видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів:
– придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
– встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;
– здійснення медичних оглядів.
2. За видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів – придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.