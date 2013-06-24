Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши в нього необхідну аграріям с/г техніку, запчастини, обладнання для с/г робіт. Йдеться про трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни тощо. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, у перший же день війни Кабмін Постановою №153 від 24.02.2022 року затвердив перелік товарів критичного імпорту, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства, а також усіх товарів, необхідних для підготовки до весняно-польових робіт.

Відтоді цей перелік оновлювався вже 11 разів, щоб Нацбанк міг забезпечувати постійне здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів.

«Паралельно увесь час ми додавали критичні групи товарів для потреб с/г виробників. Під час останнього оновлення Уряд включив у перелік необхідну аграріям с/г техніку та запчастини, обладнання для с/г робіт (трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни), добрива, препарати тощо», – зазначив Роман Лещенко.

Повний оновлений список доступний запосиланням.

«Завдання Мінагрополітики – забезпечити безперебійні поставки в Україну всіх позицій, які гарантують українцям продовольчу безпеку. І ми над цим працюємо щодня. Наближаємо нашу Перемогу, яка обов’язково буде за нами», – резюмував Міністр.