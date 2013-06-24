Співпрацю в галузі інфраструктури й енергетики, розвиток регіонів і ринку капіталів обговорили в онлайн-режимі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керуючий директор, виконавчий віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (МФК) Махтар Діоп.

Україна активно відновлює інфраструктуру й прагне розвивати механізм державно-приватного партнерства. За словами Прем’єра, МФК і Мінінфраструктури узгодили перші дві ділянки дороги для майбутніх проєктів: Луцьк — кордон Польщі та Харків — Запоріжжя.

«Плануємо, що угоди з МФК буде укладено до кінця цього року. Будівництво за кошти приватних інвесторів відбуватиметься вперше. Дуже важливо залучити якісних інвесторів у перші пілотні проєкти, аби масштабувати механізм на більшу кількість об’єктів», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр підкреслив високий рівень співпраці з МФК з підготовки пілотних проєктів концесії морських портів «Ольвія» та «Херсон». А з огляду на позитивні підсумки концесії співпрацю буде розширено й на морський торговельний порт «Чорноморськ».

«Сподіваємося на пришвидшення роботи з імплементації інших проєктів державно-приватного партнерства, зокрема щодо аеропортів, і концесій залізничних вокзалів», — додав глава ряду.

Україна зацікавлена розвивати державно-приватне партнерство з МФК у відновленні систем зрошення шляхом залучення інвесторів у розвиток проєктів у галузі іригації.

МФК — перша міжнародна фінансова установа, яка підписала угоду про входження до капіталу українського банку з державною часткою і стане акціонером Укргазбанку. Це стало потужним сигналом для всіх інвесторів, що країна виконує свої зобов’язання з реформування банківського сектору та побудови сталої банківської моделі, заснованої на кращих світових практиках.

Денис Шмигаль і Махтар Діоп обговорили фінансування муніципальних проєктів. «Розраховуємо на подальше розширення прямого фінансування МФК місцевих органів влади, зокрема в залученні інвестицій до галузі сортування й переробки твердих побутових відходів у містах України», — підкреслив Прем’єр-міністр.