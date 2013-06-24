На сьогодні при кожній ОВА, території якої тимчасово перебувають під окупацією, заготовлено базові продуктові набори та сформовано продовольчі резерви, щоб після деокупації одразу ж забезпечити жителів цих областей продовольством. Це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Харківська області.

На цьому акцентував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час публічного обговорення «Продовольча безпека громад під час війни: глобальний та локальний погляди», яке спільно організували Міністерство розвитку громад та територій та Проєкт USAID ГОВЕРЛА. Заступник міністра розповів, як уряд реалізовує план гарантування продуктової безпеки в умовах воєнного стану.

«Ще на початку березня за бюджетні кошти уряд почав закуповувати продовольчі товари вітчизняного виробництва зі списку критичних для споживання та передавати їх населенню. Товари закуповували через місцеві військові адміністрації й використовували фактично для двох цілей: роздачі внутрішньо переміщеним особам в усіх областях країни і формування резерву в разі потенційного форс-мажору чи блокування того чи іншого регіону», — підкреслив він.

Тарас Висоцький пояснив, що базовий набір — це 12,5 кг

продуктів довгострокового зберігання. До них належать крупи, олія, консерви, молочні та м’ясні продукти, картопля, сухарі, печиво. Цей резерв живий і постійний з точки зору і закупівлі, і видачі, повідомляє Мінагропрод.