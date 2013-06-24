22 березня, Уряд схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку».Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Проектом Закону запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України з метою:

- приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС класифікації алкогольних напоїв у частині, що стосується визначення терміну «проміжні продукти» - вина та інші зброджені напої, які віднесено до кодів 2204, 2205, 2206 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

- збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривень за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

- приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС, поступово, протягом 4 років.

Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів):

Назва пального І півр. 2024 ІІ півр. 2024 2025 2026 2027 2028 Бензини автомобільні 213,5 242,60 271,70 300,80 329,90 359 Дизельне пальне 139,5 177,60 215,70 253,80 291,90 330 Скраплений газ 52 55,60 59,20 62,80 66,40 70 Паливо моторне альтернативне 162 184,08 206,16 228,24 250,32 272,4

Впровадження положень законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року:

від операцій з реалізації пального - на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість;

від операцій з реалізації проміжних продуктів - на 4,5 млн грн за місяць від акцизного податку (розрахунок зроблено з огляду на обсяги реалізації, передбачені у Державному бюджеті України на 2024 рік).

Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки і оборони.