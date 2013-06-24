31 жовтня 2022 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» до другого читання. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Проект Державного бюджету України на 2023 рік розробив Мінфін до розгляду парламентарями у другому читанні з урахуванням пропозицій народних депутатів і скоригованих макропоказників. Незмінним залишився загальний ресурс на національну безпеку і оборону – 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП. Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 року становить понад 20% ВВП. Мінфін продовжує роботу над залученням міжнародної допомоги від ЄС, США, МВФ та інших наших надійних партнерів для покриття дефіциту», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У схваленому законопроекті Уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.

Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%.

Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам дохідну частину державного бюджету запропоновано збільшити на понад 50 млрд гривень. Так, доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень.

Видатки становитимуть 2,6 трлн грн, що на 66,8 млрд грн більше, ніж в проекті Державного бюджету України на 2023 рік, представленому до першого читання. Зокрема, збільшено обсяги видатків на виплату пенсій (на 38,9 млрд грн – до 271,9 млрд грн), Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (на 16,1 млрд грн – до 35,5 млрд грн), а також на науково-технічну діяльність, пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб і для розвитку підприємництва.