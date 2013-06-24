Вчора, Кабінет Міністрів України схвалив проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження Сергія Марченка на підписання Угоди між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами про взаємну адміністративну допомогу в митних справах» та проект відповідної Угоди. Про це повідомляє Урядовий портал.
Проектом Угоди передбачено надання взаємної адміністративної допомоги митними органами України та Мексиканських Сполучених Штатів з метою:
- припинення митних правопорушень;
- безпеки міжнародної торгівлі;
- обчислення мита, інших податків та платежів відповідно до митного законодавства.
На підписання Угоди уповноважується Міністр фінансів України Сергій Марченко.
З виданням Розпорядження та підписанням його Президентом України будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання Угоди.