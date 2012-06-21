Кабінет Міністрів затвердив Стратегію енергетичної безпеки на період до 2025 року.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передає Укрінформ.
Стратегія розроблена і прийнята на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 14 вересня 2020 року.
Зазначається, що енергетична безпека України нерозривно пов'язана з успішністю євроінтеграції, синхронізації енергосистем та ринків з європейськими, сталим розвитком сектору енергетики.
Водночас, зауважує Міністерство енергетики, паливно-енергетичний комплекс нашої держави перебуває у критичному стані. Серед проблем ПЕК - синхронізація української енергосистеми з енергосистемою держави-агресора, будівництво "Північного потоку - 2", зношеність енергетичної інфраструктури, висока частка імпорту енергоресурсів.
Серед загроз енергосистемі виділені: кіберзагрози; наявність в енергетичному секторів груп впливу; спротив введенню європейських правил у секторі; блокування постачання ресурсів; кадровий дефіцит; зношеність інфраструктури; загрози фізичній безпеці об'єктів ПЕК; відсутність стратегічного планування тощо.
Виходячи з цього, Стратегія енергетичної безпеки передбачає три сценарії розвитку ситуації в енергетичному секторі України, включно із сценарієм "недружнього впливу" (відсутність системних змін у поєднанні з ескалацією конфлікту з Росією).
Метою реалізації Стратегії є, зокрема, доступність енергоресурсів для всіх споживачів та стійкість функціонування енергетичного сектору, а також євроінтеграція енергетичного сектору.
Забезпечення координації та контролю за виконанням Стратегії покладене на Міненерго. Безпосередньо координацію та контроль здійснюватимуть РНБО та Кабмін.
Фінансове забезпечення виконання Стратегії енергобезпеки здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.