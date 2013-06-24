Уряд України ухвалив розроблений Міністерством закордонних справ України проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо привілеїв, імунітетів та пільг, наданих Організації та Офісу Організації в Україні». Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода має на меті сприяти процесу створення та належного функціонування Офісу ОЕСР в Україні задля подальшої активізації плідного співробітництва між Урядом України та Організацією.

Проект згаданої Угоди, розроблений МЗС України на заміну діючої Угоди між Урядом України та ОЕСР від 19 грудня 1997 року, приведений у відповідність до сучасних реалій та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами Організації.

Ратифікація Угоди створить правові умови для офіційного започаткування діяльності Офісу ОЕСР у Києві, який функціонуватиме наразі тимчасово. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс працюватиме попередньо до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення. Після набуття членства офіс ОЕСР діятиме в Україні на постійній основі.