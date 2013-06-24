Законом України від 24 березня 2022 року №2158-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період» внесено зміни до статті 11 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з яким у разі необхідності в межах однієї виправної колонії можуть створюватися сектори з різними рівнями безпеки. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У зв’язку з військовою агресією рф в Україні, Міністерством юстиції України проведено евакуацію близько 2,5 тисяч осіб, узятих під варту, та засуджених з установ виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій. Як наслідок, в окремих слідчих ізоляторах ДКВС України вимушено тримаються чоловіки, засудженні до довічного позбавлення волі, що не узгоджується з положеннями Закону України «Про попереднє ув’язнення», – зауважила Олена Висоцька.

Для врегулювання питання щодо можливості відбування покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі, у секторах максимального рівня безпеки слідчих ізоляторів, а також щодо відбування покарання засудженими неповнолітніми у відповідних секторах виправних колоній з дотримання вимог суворої ізоляції, Кабінет Міністрів України підтримав законопроект щодо змін функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув’язнення в умовах воєнного стану.

Проектом Закону, зокрема, передбачено впровадження таких змін:

- можливість створення у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби на період дії воєнного стану і у відбудовний період секторів максимального рівня безпеки для відбування покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі;

- можливість створення у виправних колоніях секторів для відбування покарання засудженими неповнолітніми за умови забезпечення їх ізоляції від засуджених повнолітніх;

- передбачається право адміністрації установ для попереднього ув'язнення на використання аудіовізуальних, електронних та інших технічних засобів;

- не допускається тримання в одиночних камерах неповнолітніх осіб;

- особи, взяти під варту, які досягли вісімнадцятирічного віку, тримаються в камерах окремо від неповнолітніх та дорослих до досягнення ними двадцяти двох років.

Через постійну нестачу фінансових ресурсів для проведення поточних і капітальних ремонтів у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби залишається проблемним питання невідповідності умов тримання осіб, узятих під варту, нормам національного законодавства та європейським стандартам.

Кроком, спрямованим на вирішення цієї проблеми, може стати надання особам, взятим під варту, у слідчих ізоляторах ДКВС платних послуг з поліпшених умов тримання.

«Кошти, отримані від надання таких платних послуг, спрямовуються до спеціального фонду та використовуються для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів з метою створення належних умов тримання інших осіб, узятих під варту», – зазначила Олена Висоцька.

Крім того, законопроект передбачає встановити вимоги щодо ізольованого тримання:

- осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з насильством або внаслідок яких потерпілому спричинені тілесні ушкодження, та особливо тяжких злочинів;

- осіб, які є співробітниками або проходили службу в Державній прикордонній службі України та Національній гвардії України;

- засуджених, які прибули з виховних та виправних колоній для участі у розгляді справи у касаційній інстанції або для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чи участі в розгляді справи як свідок, потерпілий, цивільний позивач.