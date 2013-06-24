Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який врегульовує механізм позбавлення державних нагород шляхом застосування відповідної санкції. Про це повідомляє Урядовий портал.

На сьогодні в Україні все ще існує правова колізія між нормами Закону «Про санкції» та Закону «Про державні нагороди». Першим з них передбачено, що позбавлення держнагород чи інших форм відзначення є одним із обмежувальних заходів (санкцій), що застосовується за рішенням РНБО України, яке вводиться в дію відповідним Указом Президента України. Другим же законом визначено, що позбавити особу держнагород можна лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Нині ж схваленим Урядом законопроектом пропонується внести зміни до статті 16 Закону України «Про державні нагороди», якими передбачено позбавлення державних нагород у разі:

застосування до особи відповідної санкції, передбаченої Законом «Про санкції»;

вчинення особливо тяжкого злочину.

Законопроект щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики розроблено Мін'юстом за дорученням Прем'єр-Міністра України у відповідь на петицію щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання «Героя України», яка набрала 25 тисяч підписів на сайті Президента.

Схвалені зміни до законодавства створять законні підстави для позбавлення державних нагород шляхом застосування відповідної санкції та забезпечать вирішення питання щодо позбавлення їх внаслідок дій, які сприяли створенню реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.