Кабінет Міністрів схвалив законопроект, який вносить зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Це дозволить зробити процедуру ОВД зручнішою, але при цьому не втратити жодного її елемента. Адже це сьогодні один із ключових інструментів забезпечення екологічно збалансованого, сталого розвитку країни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Майже 5 років практичного застосування механізму ОВД показали нам, в якому напрямку працювати над його удосконаленням. Наша мета – забезпечити післявоєнну відбудову та розвиток бізнесу відповідно до високих європейських екологічних стандартів. При цьому не витрачати зайвий час, там де цього можна уникнути», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами Руслана Стрільця, проведення оцінки впливу на довкілля є міжнародним зобов’язанням нашої країни, виконання якого вкрай важливе під час євроінтеграційного процесу, який зараз проходить Україна.

Законопроект передбачає:

зменшення часових витрат для суб'єктів господарювання, через скорочення строку або автоматизацію етапів процедури ОВД. Загалом бізнес витрачав від 216 днів. Тепер всі етапи - до 67 днів;

усунення дискреційних повноважень чиновників при ухваленні рішень;

переведення процедури повністю у цифровий формат.

Крім того, буде оновлений функціонал електронного реєстру ОВД, що дозволить забезпечити:

зручну та ефективну участь громадськості у процедурі;

адресне інформування про початок процедури;

можливість онлайн підписатися на обрані справи та відстежувати перебіг їх розгляду.

«Міндовкілля продовжує працювати над удосконаленням сфери захисту довкілля. Сподіваємось на підтримку законопроекту у Верховній Раді України», - підкреслив Руслан Стрілець.