Кабінет Міністрів України відмінив необхідність отримання погодження Держрезерву при видачі Міністерством економіки ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення в рамках дерегуляції економіки Уряд ухвалив на засіданні 14 березня 2023 року.

Попередньо питання оптимізації видачі цього погодження розглядалося Міжвідомчою робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів держрегулювання господарської діяльності під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко та Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Стратегією економічної безпеки України зниження регуляторного навантаження на бізнес визнано одним з ключових завдань. Для створення максимально сприятливих умов для розвитку бізнесу й, відповідно, економіки ми маємо переглянути чинні інструменти держрегулювання та застарілі інструменти. І ця робота ведеться планомірно і цілеспрямовано. Сьогодні ухвалено рішення про скасування одного з таких інструментів, що не відповідає інтересам ані держави, ані бізнесу, ані суспільства», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено рішенням Уряду 13 січня 2023 року з метою спрощення регуляторного середовища для бізнесу.