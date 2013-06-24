4 лютого 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і урядом російської федерації про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і урядом російської федерації про внесення змін до Угоди між Урядом України і урядом російської федерації про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях від 27 серпня 1996 року». Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з постановою, припиняється дія міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». При цьому договірно-правова база приводиться у відповідність із актуальним станом двосторонніх відносин.

Не залишимо ворогові шансу на співпрацю з цивілізованим світом у жодній сфері. Рухаємося вперед заради перемоги нашої країни над агресором!