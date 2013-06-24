Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік, в якому передбачено видатки на реалізацію активних програм зайнятості та надання українцям мікрогрантів на започаткування і розвиток власної справи.

«Ухвалення бюджету фонду уможливить виплату матеріального забезпечення і надання послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення і загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Із цього фонду 2023 року фінансуватимуть надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою «єРобота», що спрямована на активізацію підприємництва та сприяння зайнятості населення», — розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Бюджетом фонду передбачено 11,9 мільярда гривень на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, допомогу у зв’язку з частковим безробіттям, 1,8 мільярда гривень — для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.