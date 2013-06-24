Уряд ухвалив постанову, яка максимально прискорить та спростить ввезення в Україну товарів військового призначення. Зокрема, мова йде про БПЛА та комплектуючі до них. Цей документ розроблено спільно Міністерством економіки України та Мінцифри, а відповідні зміни були затверджені на засіданні Кабінету Міністрів України 14 лютого 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогоднішні рішення сприятимуть оперативному забезпеченню Збройних сил України необхідними для відсічі російській агресії сучасними приладами та технікою, зокрема військовими роботами. Зміни до законодавства також мають надати поштовх для розвитку вітчизняного виробництва оборонної продукції. Наприклад, такої високотехнологічної галузі, як виготовлення безпілотних літальних апаратів», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нова постанова розширює перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю. В нього, зокрема додали такі товарні позиції:

БпЛА, їх комплектуючі, засоби керування;

роботи, контролери роботів, спеціально призначені для військового використання;

апаратура керування вогнем;

камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї;

засоби зв'язку, Data Link , глушники, з'ємні обойми;

парашути та параплани; засоби розмінування;

обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією (в тому числі, антидронові рушниці);

польові генератори, « спеціально призначені » або « модифіковані » для військового “використання;

програмне забезпечення воєнного призначення,

спеціалізоване обладнання для військової підготовки або для імітації військових сценаріїв;

технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.

Також Постанова надає можливість за необхідністю отримати міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ про гарантію за вказаною групою товарів від Державної служби експортного контролю.

Разом з тим, дозвіл Державної служби експортного контролю лишається необхідним для ввезення військових товарів летальної дії, таких як:

гармати, гаубиці, артилерійська зброя, міномети, протитанкова зброя, пускові установки, військові вогнемети, гвинтівки, гладкоствольна та нарізна зброя, безвідкатні гармати,

боєприпаси, бомби торпеди, керовані та некеровані ракети, гранати міни, вибухівка

танки, літаки, надводні й підводні військові кораблі

хімічна, бактеріологічна, біологічна зброя, бойові отруйні речовини

лазерні системи, « спеціально призначені » для руйнування цілі

ядерні енергетичні чи силові установки, у тому числі “ядерні реактори військового призначення.

Нагадаємо, що раніше уряд спростивввезення в Україну дронів, відмінивши необхідність отримання гарантійнихлистів.