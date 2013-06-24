Уряд врегулював механізм передання дитини, тимчасово евакуйованої (переміщеної) на територію іншої держави, в сім’ю усиновлювачів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі із різних закладів вже евакуйовано понад 6 тис. дітей, з яких понад 3,7 тис. дітей – за межі України, в складі сімейних форм виховання евакуйовано понад 4 тис. дітей, з них понад 3 тис. дітей за межі України.

Серед них є діти, рішення про усиновлення яких вже прийнято судом. Зокрема, 5 дітей, які перебувають за межами України, усиновлено громадянами США та Італії, відповідні рішення суду вже набули законної сили. Упродовж двох-трьох тижнів наберуть законної сили судові рішення відносно ще 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених громадянами США та Італії.

До прийняття цього рішення усиновлювачі були зобов’язані особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей. В умовах воєнного стану присутність представника служби у справах дітей за кордоном для передачі дитини усиновлювачам є великою проблемою, тому передбачено передання дитини за умови набуття чинності відповідного рішення суду в присутності представника консульської установи України.

Таким чином держава забезпечує реалізацію права тимчасово переміщених дітей бути усиновленими.