Уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) в якості гуманітарної допомоги. На сьогоднішньому засіданні було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова прямо визначає, що імпорт дронів цивільного та подвійного призначення не потребує надання будь-яких додаткових документів - включно з гарантійними листами кінцевого споживача. Якщо у волонтерів при ввезенні дронів виникнуть проблеми на митниці, в Уряді рекомендують дзвонити на гарячу телефонну лінію Держекспортконтролю (044) 462-48-47, або Держмитслужби (044) 284 19 34, (044) 247 27 06 для їхнього врегулювання.

«Таким чином буде вирішено ситуацію, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання - ніхто не буде вимагати від них додаткових документів, у тому числі - гарантійних листів. Прийняття постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Пропуск таких безпілотних апаратів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що їх перевозить, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Також у документі зокрема йдеться про такі зміни: