29 березня 2022 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни* до Порядку виконання повноважень Казначейством в особливому режимі в умовах воєнного стану (далі – Порядок) з метою спрощення процедур казначейського обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийнятою постановою передбачено:

врегулювання питання стосовно надання особам, які мають право першого підпису, права підпису документів, що подаються до Казначейства, у разі відсутності особи, яка має право другого підпису;

можливості подання документів у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

незастосування вимог законодавства щодо обов'язкового використання даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (змінах до неї) або картці із зразками підписів та відбитка печатки, у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного реєстру або у випадку тимчасового припинення внесення змін до відомостей, що в ньому містяться.

Окрім того, прийнятим рішенням доповнено підпункт 2 пункту 19 Порядку в частині розширення переліку видатків спеціального фонду бюджетів, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, видатками за рахунок коштів резервного фонду.

*Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 № 381 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»