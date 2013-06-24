Уряд на своєму засіданні ухвалив постанову, яка врегульовує питання спрощення отримання Чорнобильською зоною протипожежного обладнання і паливно-мастильних матеріалів, придбаних чи отриманих за кошти донорів як гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Торік 10 листопада на засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля під головуванням з української сторони Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, було вирішено виділити 1,1 млн євро на закупівлю протипожежного обладнання для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами у Зоні відчуження.

Процедура отримання такої гуманітарної допомоги Зоною відчуження раніше не була врегульована в українському законодавстві. Сьогоднішнє рішення Уряду узгодило порядок отримання та використання такої допомоги, не витрачаючи кошти на відповідне оподаткування.

Документ буде діяти до ратифікації між Україною та ЄБРР рамкової угоди стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Після чого отримання протипожежного та іншого обладнання буде здійснюватися за цією рамковою угодою.

«З перших днів повномасштабної війни Чорнобильська зона стала плацдармом для злочинів та ядерного шантажу російських окупантів. Вони вивезли й знищили 95% спеціальної техніки та обладнання, викрали усі паливно-мастильні матеріали. Зробили усе, аби наші працівники не могли ефективно боротися з пожежами у Чорнобильській зоні. Завдяки підтримці наших партнерів з Міжнародного фонду для Чорнобиля, Зона відчуження вже скоро отримає відповідне протипожежне обладнання, яке допоможе попередити та не допустити катастрофічних наслідків пожеж», - прокоментував Руслан Стрілець.

За словами Міністра, пожежі на цій території можуть не лише знищити місцеві види флори й фауни, а й стати причиною поширення небезпечних радіоактивних частинок по всій Україні, а також країнах ЄС. Запобігти цьому можна лише за наявності відповідної техніки, яка допоможе дієво ліквідовувати загоряння.