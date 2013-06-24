На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 17.01.2023 № 37 «Про внесення змін до пункту 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». Про це повідомляє Урядовий портал.

Нормативним актом передбачено, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, постраждалі учасники Революції Гідності при зверненні до органів Пенсійного фонду України для внесення інформації про них до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можуть надавати електронне посвідчення ветерана без предʼявлення оригіналів посвідчень у паперовій формі.

Крім того, дані, зазначені в документах, що додаються до заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можуть бути отримані органами Пенсійного фонду України шляхом електронної інформаційної взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади.