Уряд спростив проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону

Увівторок, 22 березня, на засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Згідно з прийнятою постановою для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється на митниці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також Уряд скасував список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна ввезти всі легальні товари, які направляються в Україну як гуманітарна допомога, без будь-яких обмежень. Тепер не потрібно отримувати довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завести гуманітарний вантаж.

«Для ввезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко. Зазначаємо відправника, одержувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все. Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то направити її можна на ОВА чи на профільне міністерство. Якщо конкретній громаді вказуйте її одержувачем та везіть тому, кому ця допомога призначена», – зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй ФБ-сторінці.

«Дякую членам Уряду за ухвалене дуже важливе рішення щодо спрощення ввезення до України гуманітарної допомоги з-за кордону. Мінветеранів також висловлює подяку всім нашим міжнародним партнерам та волонтерам за допомогу Українському народу. Переможемо разом!» – зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.