Відтепер іноземні журналісти, які мають акредитацію на час дії воєнного стану, можуть не турбуватись про продовження дозволу на перебування на території нашої держави. До них не застосовуватимуться обмеження строків тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Такі правила Уряд встановив на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування чи припинення. Про це повідомляє Урядовий портал.

МКІП ініціювало таке рішення Уряду, щоб прибрати бюрократичні перепони для журналістів, які повідомляють світу правду про війну. Адже всебічне об'єктивне висвітлення подій в Україні — це умова ефективної протидії російській пропаганді, яка набула безпрецедентних масштабів.

«Військова агресія росіян в Україні сколихнула весь цивілізований світ. Інтерес іноземних медіа до нашої країни — шалений. Ми найбільше зацікавлені у тому, щоб люди у всіх куточках землі знали про військові злочини російського військово-політичного керівництва й військових. Але головне — про неабиякі відвагу, сміливість і стійкість українського народу в боротьбі проти агресора. Завдяки об'єктивним медіа та посиленій боротьбі на нашому інформаційному фронті ми вже маємо низку рішень на користь України на світовій арені. Виграна битва на інформаційному фронті допоможе нам перемогти агресора», — зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Про представників засобів масової інформації, які пройшли акредитацію, Адміністрацію Державної прикордонної служби та Державну міграційну службу інформуватиме Міністерство оборони України.

Нагадаємо, відповідно дочастини 11 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

Крім цього, за загальним правилом іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи в разі в’їзду осіб без громадянства чи іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

Відтак урядове рішення сприятиме продовженню висвітлення війни в Україні іноземними журналістами.