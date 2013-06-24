З метою реалізації Закону України від 31.05.2022 № 2296-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу» рішенням Уряду від 29.07.2022 р. внесено зміни до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Мінагрополітики надано можливість уповноважувати органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності здійснювати діяльність із затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та їх компонентів.

Також встановлюється необхідність дотримання з 1 січня 2024 року (раніше було з 1 січня 2023 року) посилених вимог до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів у частині обсягів викидів забруднювальних речовин.

Водночас на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення при затвердженні типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів можна не застосовувати вимоги щодо обсягу викидів забруднювальних речовин.

Реалізація цього рішення Уряду дозволить розширити перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють процедуру затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, що у цілому сприятиме спрощенню та прискоренню процедури введення їх в експлуатацію.