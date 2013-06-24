У зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України (ФССУ) та непроведенням ним страхових виплат за грудень 2022 р. потерпілим на виробництві, деякі громадяни не змогли вчасно отримати належні кошти на оплату таких соціальних послуг, як спеціальний медичний догляд, побутове обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.

З метою врегулювання проблеми заборгованості по соціальних послуг для потерпілих на виробництві, 17 лютого 2023 року Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість спрямувати фінансовий ресурс на погашення заборгованості за грудневими виплатами на:

· спеціальний медичний догляд;

· постійний сторонній догляд;

· побутове обслуговування;

· додаткове харчування;

· лікування потерпілих та їх медичну реабілітацію;

· санаторно-курортне лікування;

· технічні та інші засоби реабілітації;

· очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз;

· слухові апарати;

· лікарські засоби та вироби медичного призначення;

· бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Нагадаємо, наразі триває процес врегулювання передання від Пенсійного фонду до ФСЗІ копій медичних складових особових справ потерпілих від нещасного випадку. На підставі цих документів Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю зможе забезпечити належне та вчасне надання потерпілим необхідних засобів реабілітації.

Крім того, наразі готується проект постанови КМУ, яка передбачатиме можливість забезпечення потерпілих на виробництві медичними засобами (пелюшки, підгузки, слухові апарати, очні протези, катетери тощо) за кошти державного бюджету через систему охорони здоров'я.

Потерпілі від нещасного випадку, які потребують соціальних послуг (таких як постійний сторонній догляд та побутове обслуговування) зможуть отримувати їх від надавачів послуг. Відшкодовуватиме закупівлю відповідних соцпослуг для Пенсійний фонд України.

Для реалізації зазначеного механізму Мінсоцполітики наразі розробляється відповідний проект постанови Уряду. Питання забезпечення спеціальним медичним доглядом також буде законодавчо врегульовано у найближчий час.

Щодо необхідних лікарських засобів, Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розробляють нормативний акт, що дозволить розширити програму реімбурсації (відшкодування) лікарських засобів з урахуванням препаратів, необхідних для потерпілих від нещасного випадку та профзахворювань.