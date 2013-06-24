Для українських ветеранів та людей з інвалідністю має відбутися психологічна адаптація та подальша інтеграція у цивільне життя. Для сприяння безбар’єрності на ринку праці та забезпечення роботою українців із вразливих верств населення Уряд у 2023 році планує спрямувати 3,6 млрд грн, у тому числі 558 млн грн – на навчання і перенавчання. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко під час заходу «Бізнес без бар’єрів» за підтримки першої леді України Олени Зеленської, який відбувся за участю представників Уряду та провідних українських компаній сьогодні, 28 березня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Головний виклик – створення інклюзивних робочих місць, яких знадобиться більше для тих працівників, що повертаються із зони бойових дій. Щодня кількість людей з інвалідністю більшає, і бізнеси готові на це реагувати. Ці люди повинні отримати всі можливості повернутися до роботи, реалізувати себе. Мати гідне місце в житті і почуватися комфортно. Над цим держава і роботодавці працюють уже зараз», - зазначила перша леді Олена Зеленська.

У свою чергу Юлія Свириденко відзначила внесок провідних українських компаній у створення безбар’єрного середовища. Зокрема, йдеться про адаптацію мобілізованих працівників компаній, які отримали інвалідність, психологічні травми чи ментальні порушення та повернення їх до економічно активного життя.

«З одного боку – в Україні на сьогодні налічується 2,8 млн безробітних, з другого боку – у кожної компанії є нестача кадрів з необхідною кваліфікацією. Наше завдання – подолати бар’єри, як кваліфікаційні, так і фізичні, щоб адаптувати до роботи всіх, хто хоче і може працювати. Держава пропонує програми заохочення роботодавців до працевлаштування через компенсацію їм частини заробітної плати чи ЄСВ, перенавчання безробітних за рахунок держави, а також надання грантів від держави на відкриття власної справи. Важливо, щоб ми здійснювали правильні тактичні кроки задля того, щоб бізнес працював і люди мали доступ до ринку праці», - зауважила Юлія Свириденко.

Так, Уряд передбачає збільшити розмір компенсації роботодавцю за працевлаштування особи з інвалідністю від 1 до 2 мінімальних зарплат плюс Єдиний соціальний внесок та збільшити термін виплат до 1 року – від 10 895 до 14 527 грн. Також планується збільшити розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування кожного учасника бойових дій до 2 мінімальних зарплат плюс ЄСВ протягом року – до 16 348 грн. Тривалість виплат збільшиться до 1 року.

Крім того, держава планує покривати витрати роботодавців на обладнання робочих місць для осіб з інвалідністю та влаштування безбар’єрного робочого простору (влаштування пандусів, розширення дверей тощо).

Юлія Свириденко розповіла, що у квітні стартує низка грантових програм, якими зможуть скористатися ветерани війни та члени їхніх сімей. Зокрема, учасник бойових дій, чоловік або дружина учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати фінансову підтримку від держави на відкриття власної справи – 250 тис. грн, 500 тис. грн, 1 млн грн залежно від грантової програми.

«Робота – це не тільки про гроші, це про гідність і про відчуття необхідності себе в цивільному житті. Програми, які зараз у фокусі, і напрями, які ми пропонуємо роботодавцям і безробітним – це ще одна можливість кожному реалізувати своє право на працю, здобути економічну незалежність та сприяти економічному розвитку країни», - підкреслила Юлія Свириденко.