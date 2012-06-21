Розвиток якісного залізничного сполучення та оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» — один із пріоритетів Уряду. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-брифінгу в межах робочої поїздки на Черкащину 6 серпня.

За словами Глави Уряду, розвиток залізничного сполучення важливий не тільки для забезпечення комфорту пасажирів, а й у контексті економічного розвитку та підтримки вітчизняного виробника.

«Ми будемо стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні. «Укрзалізниці» потрібен новий рухомий склад», — додав Прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль розповів про будівництво доріг на Черкащині в межах президентської програми «Велике будівництво». Він відзначив, що за 2020 та 2021 роки загалом у Черкаській області планується відремонтувати майже 500 км доріг державного значення.

«Ми також активізуємо процес оновлення доріг місцевого значення. Загалом за останні 2 роки на Черкащині ми зробимо 700 кілометрів якісно нових автотрас. Але це лише початок. Ми однозначно й надалі продовжимо будувати нові дороги в межах програми Президента України «Велике будівництво», — наголосив очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр наголосив на важливості здійснення габаритно-вагового контролю для збереження новозбудованих доріг. Денис Шмигаль повідомив, що наразі по Україні працює вже понад 30 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh in Motion («Зважування у русі», WIM), які убезпечують дороги від перевантаження, а отже — від передчасного руйнування.

Глава Уряду повідомив, що для зменшення навантаження на дороги необхідно поступово переводити вантажні перевезення на залізничний та річковий транспорт: «За ініціативи Президента було ухвалено законодавство щодо розвитку річкового транспорту і є поетапна стратегія переведення вантажних перевезень на річки».

За словами Прем’єр-міністра, розвиток залізничної та річкової інфраструктури знизить навантаження на дороги.