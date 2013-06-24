Держава сфокусується на системному стимулюванні розвитку виробництва БпЛА в Україні. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час конференції «Виробництво БпЛА: можливості та виклики».
«Для України питання виробництва та постачання на фронт будь-якої зброї — це питання збереження життів наших захисників та громадян. І зрештою це питання перемоги. Ми знаємо потреби фронту, тобто фактично обсяг ринку. І маємо зрозуміти, скільки сьогодні готові виробляти вітчизняні виробники, які є вузькі місця, що заважають збільшити виробництво, які дії потрібні від уряду, щоб розв’язати всі наявні проблеми.
Ми сфокусовані на тому, щоб стимулювати розвиток виробництва системно, з огляду на перспективу. Стимулювати розвиток малих виробників, розширення виробництва великих, відкрити доступ до фінансів і всередині країни, і зовні», — зазначила Юлія Свириденко.
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав: «Завдяки проєкту «Армія дронів» у межах платформи United24 ми забезпечуємо наших військових найкращими «пташками» та стимулюємо розвиток українських виробників БпЛА. За сім місяців проєкту за запитом військових уже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 мільярда гривень. Частина з них — це дрони українських виробників.
Ринок українських БпЛА має великий потенціал. Разом з урядовою командою ми системно працюємо, щоб підтримати наших виробників та спростити багато бюрократичних питань. Це дасть змогу бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше».
Представники уряду, ЗСУ, волонтери та виробники під час конференції обговорили питання розвитку галузі БпЛА, а також питання вдосконалення чинної нормативно-правової бази, яка регулює галузь, моделей фінансування, довгострокового розвитку бізнесу, поточних проблем та шляхів їхнього розв’язання, повідомляє Міністерство економіки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»