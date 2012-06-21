Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами. Відповідне рішення урядовці прийняли сьогодні на своєму засіданні. Також уряд затвердив посадовий склад комісії і положення про її роботу.

Комісія координуватиме дії органів виконавчої влади щодо формування і реалізації державної політики у сфері хімічної безпеки, аналізуватиме проблемні питання у цьому секторі та надаватиме уряду рекомендації щодо їх вирішення.

Крім того, Комісія:

♦ формуватиме пропозиції з адаптації українського законодавства до законодавства ЄС у питаннях хімічної безпеки;

♦сприятиме підготовці плану заходів на 2022 – 2030 роки для виконання Україною зобов’язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

♦готуватиме пропозиції щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері хімічної безпеки;

♦аналізуватиме виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 р. № 104;

вивчатиме результати діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у сфері хімічної безпеки та поводження з хімічною продукцією і речовинами.

Очолив Комісію Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

"Хімічна промисловість та пов’язані з нею сектори займають значну частину економіки нашої країни. Через відсутність комплексного правового регулювання даного сектору, зростають загрози для здоров'я наших громадян та довкілля. Створення міжвідомчої комісії дозволить налагодити координацію усіх органів влади для якомога швидшого вирішення пріоритетних завдань і забезпечення хімічної безпеки нашої країни”, - прокоментував рішення Уряду Роман Абрамовський.

В Україні працює майже 5,7 тис. хімічних підприємств. Серед яких 600 об’єктів, де зберігається або використовується 200 тис. тонн небезпечних хімічних речовин. Щороку споживання хімічної продукції в Україні сягає 10–12 млрд доларів, не враховуючи речовини, які імпортуються та використовуються в побуті.

До складу Комісії увійшли: міністр аграрної політики та продовольства, міністр енергетики, міністр інфраструктури, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров’я, міністр розвитку громад та територій, міністр фінансів, міністр юстиції, перший заступник міністра цифрової трансформації, заступник міністра закордонних справ, заступник зіністра економіки, заступник зіністра оборони, зерший заступник золови ДСНС, заступник золови Національної поліції, заступник золови СБУ (за згодою), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), золова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою).