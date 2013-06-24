Уряд створив Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами, що сприятиме відновленню будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив на виїзному засіданні у місті-герої Чернігові. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Наразі значна кількість великих підприємств — виробників будівельних матеріалів пошкоджені або працюють не на повну потужність. Також через військові дії порушено логістичні зв’язки постачання продукції. Це призводить до стрімкого зростання цін та дефіциту будівельних матеріалів.

Штаб триматиме руку на пульсі ситуації та оперативно вирішуватиме проблемні питання забезпечення громад необхідними будівельними матеріалами. Це дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різного призначення», — зазначив Олексій Чернишов.

Зазначимо, оперативний штаб утворено як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Очолить його заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Згідно з ухваленим рішенням, також до складу Штабу увійдуть представники Мінрегіону, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної митної служби, Міністерства економіки, Офісу підтримки реформ Мінрегіону та обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Основні завдання Штабу: