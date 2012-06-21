Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що відкриває можливості здійснення попередньої оплати вартості матеріалів для будівництва трьох штучних споруд.

Йдеться про три флагманські проекти Великого будівництва.

Запорізький міст – найбільший та найвідоміший довгобуд країни, будівництво якого було відновлено завдяки Великому будівництву. Критично необхідний для міста Запоріжжя та усього промислового регіону. Це 9-кілометрова магістраль через річку Дніпро у Запоріжжі, яка складається з 26 штучних споруд. Будівництво триває із випередженням графіку.

Міст у Кременчуці – має загальнонаціональне значення, найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, знаходяться в радіусі 500 км. Наявна альтернатива була побудована ще в часи Російської імперії, і багато років перебуває в аварійному стані.

Ямпільський міст – будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні. Це міст на маршруті Київ – Кишинів, який невдовзі стане основним для поїздок до Молдови підконтрольними територіями, оминаючи Придністров’я.

Усі три об’єкти є позакласовими: тобто це мости завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор. В Україні є наразі лише 13 подібних позакласових штучних споруд.

Таке рішення надасть можливість сплачувати аванс на матеріали для будівництва мостів. Аванс не має перевищувати 100% їх вартості й виділяється на строк не більш як дев’ять місяців, враховуються також і раніше надані аванси. Термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців. Згідно зі світовою практикою заводи-виробники не відпускають продукцію без повної оплати.

«Для виконання робіт у строк – ми маємо вчасно інвестувати. Я вдячний уряду за рішення дозволити авансувати такі важливі для країни об’єкти – це дозволить вчасно завершити усі мегапроекти.

Окремо хочу підкреслити, що саме у будівництві мостів ми маємо високий показник локалізації – 90% матеріалів, що використовуються, виробляються в Україні. Таким чином Велике будівництво навантажує українську металургію, видобування та переробку», – розповів на засіданні уряду міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Виділення авансу дозволить у повному обсязі профінансувати виготовлення головних елементів мостів – балок прогонових будов. Наразі є потреба у металоконструкціях загальною вартістю:

Запорізький міст – 1,2 млрд грн (наявна заборгованість підрядника перед заводами-виробниками за вже поставлені матеріали – 1,1 млрд грн).

Кременчуцький міст – 1,1 млрд грн.

Ямпільський міст – 1,3 млрд грн.