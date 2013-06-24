Вчора, Уряд затвердив зміни, якими спрощено порядок оформлення довідок про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зміни щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок були розроблені за дорученням Віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.

Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Наразі такі громадяни або їх законні представники особисто звертаються до силових відомств для отримання довідок.

Відтепер за довідкою може звертатися й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених. А саме – до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних Сил, іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

Ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним.