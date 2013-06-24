Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе вимушених переселенців. Відповідний проект постанови, розроблений Мінрегіоном, прийнято на засіданні Уряду 30 вересня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд продовжує підтримувати українців, які безоплатно надали своє житло тим, хто вимушений покинути домівки через збройну агресію росії. Відтак у межах соціальної програми «Прихисток» в опалювальний період сума відшкодування становитиме близько 900 грн щомісяця за кожну особу», — підкреслив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Зазначимо, Мінрегіоном досягнуто домовленостей з Товариством Червоного Хреста в Україні, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо забезпечення покриття витрат спрямованих на компенсацію. Відтак з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року компенсація витрат громадянам, які тимчасово прихистили ВПО, буде збільшена до 30 грн на день за кожну особу коштом зазначених організацій.

Крім того, проект постанови передбачає можливість для громад передавати відомості про кількість ВПО електронною поштою у разі неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів виконавчої влади.

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов наголосив, що Уряд спрямував громадам, які прихистили переселенців, понад 60,5 млн грн на компенсацію комунальних витрат за травень.