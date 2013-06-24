Уряд ухвалив механізм підтвердження кваліфікації медиків, які працевлаштовуються за кордоном. Відтепер українські медики, що тимчасово перебувають за межами України, зможуть підтвердити свій професійний статус. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це допоможе вирішити два актуальних питання.

По-перше, наші лікарі в країні, де знайшли прихисток, зможуть заробляти, працюючи за фахом.

По-друге, це спростить доступ до медичного обслуговування українським шукачам притулку за кордоном. Вони зможуть звертатися до лікарів-співгромадян, адже така комунікація буде для них більш комфортною.

Питання працевлаштування українських медиків за кордоном неодноразово підіймалося на нарадах під головуванням Віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.

Річ у тім, що наші громадяни, які опинились в європейських країнах у зв’язку з російською агресією, обмежені в можливостях отримати вчасну допомогу від місцевої медицини. Працевлаштування українських фахівців у медзаклади країни, що їх приймає, – оптимальний вихід допомогти нашим співвітчизникам.

Відтепер український медичний працівник може звернутися із заявою про верифікацію до відповідного органу управління закладу охорони здоров’я України. Після успішної верифікації йому видається довідка про освіту, кваліфікацію і професійний досвід українською й англійською мовами.

Уже декілька країн-партнерок України висловили готовність запровадити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників.