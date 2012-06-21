Кабінет Міністрів України під час засідання 14 липня підтримав рішення, які спрямовані на підтримку українських ветеранів.

Так, уряд утворив Український ветеранський фонд, який має запрацювати з 2022 року. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

«Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проектів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності», — зазначив Денис Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів затвердив перерозподіл коштів державного бюджету для створення нових електронних сервісів для ветеранів — Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Електронного кабінету ветеранів.

«Створення нової цифрової інфраструктури дозволить оптимізувати та інтегрувати інформацію. Наприклад, щодо пільг та програм для ветеранів, якими вони користуються або зможуть користуватися», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд утворив робочу групу з організації та забезпечення підготовки української збірної та її участі в міжнародних змаганнях «Ігри Воїнів», які відбудуться у вересні цього року в Орландо (США).

«Українські воїни повинні мати всі можливості для підготовки. Попри отриману внаслідок поранень інвалідність, українські військові продовжують вести активний спосіб життя. Приклад стійкості українських ветеранів дійсно надихає. Впевнений, що українські військові продовжуватимуть отримувати перемоги ще й у спортивних змаганнях», — відзначив Прем’єр-міністр.