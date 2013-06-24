Схваленою постановою КМУ визначено механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться, зокрема, про вимоги до кандидатів у фахівці із супроводу, організацію їхньої професійної підготовки, умов роботи та функціоналу, підпорядкування та звітності за виконану роботу тощо.

“Сьогодні Уряд ухвалив ключовий документ в системі переходу від військової служби до цивільного життя. І це є стартом для повноцінного впровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Інститут супроводу та підтримки ветеранів в країнах НАТО — є одним із пріоритетів. Україна впроваджуватиме цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, а й є дієвим інструментом відновлення та адаптації ветеранів і ветеранок. Невдовзі ми оголосимо початок прийому заяв від кандидатів на ці посади. Плануємо, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. Кожен такий фахівець застосовуватиме індивідуальний підхід. У середньому опрацьовуватиме до 35 кейсів ”, — повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Категорії, якими опікується фахівець:

ветерани війни

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

постраждалі учасники Революції Гідності

члени сім’ї такої категорії осіб

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України, демобілізовані особи.

За словами Олександра Порхуна, фахівець із супроводу — перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду. Забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу.

“По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права, допомагає реалізувати право на пільги та послуги. Для держави і Мінветеранів, як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику, фахівець є інформаційним агентом. На базі його аналітики ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреб і запитів ветеранської спільноти”, — додав Олександр Порхун.

Відтак, стати фахівцем із супроводу ветеранів може громадянин України або громадянин України, який має статус ветерана, та має рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: Освіта/Педагогіка, Соціальні та поведінкові науки, Право, Охорона здоров’я, Соціальна робота, Публічне управління та адміністрування.

“Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг”, – зазначає ініціатор проєкту, заступник Міністра Максим Кушнір.

Кандидати на посаду подають заяву в електронній формі через платформу е-Ветеран - https://eveteran.gov.ua (реєстрація буде відкрита до кінця серпня).

Після подання заяви, кандидати проходять тестування на знання законодавства та психологічне.Система повідомляє про результат поданої заявки, після чого вона опрацьовується Мінветеранів та скеровується до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду комісією.

Перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в ЄДРВВ. Проте головним пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів. Після на кандидата очікує співбесіда з представниками Комісії.

Професійна підготовка фахівців та підвищення їхньої кваліфікації здійснюватимуться у закладах вищої освіти та центрах ветеранського розвитку Мінветеранів відповідно до типової освітньої програми.

Фахівці із супроводу працюватимуть у комунальних установах/закладах, зокрема у ветеранських просторах при Мінветеранів.