У вівторок на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою впроваджується періодичність отримання професійної адаптації та надання соціальних послуг у сфері зайнятості ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні зміни за ініціативою Мінветеранів внесено до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 і від 21 червня 2017 р. № 432.

Також ухваленим документом приведено у відповідність до Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” назву бюджетної програми 1501040, за якою здійснюється державне фінансування заходів з організації професійної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей.

Ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня зайнятості ветеранів війни, військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби та їх конкурентоспроможності на ринку праці.