Уряд ухвалив постанову, яка створює кращі умови для виробництва БПЛА в Україні. Тепер компанії зможуть розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток і конкурувати з іноземними компаніями. Це можливість технологічно посилити наших захисників та захисниць на фронті, а також активно розвивати власне виробництво безпілотників. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалена постанова змінює вимоги до застарілих та забюрократизованих правил, які фактично стимулювали українські компанії йти з вітчизняного ринку.

Нове законодавство прискорить купівлю дронів, їх постачання на фронт і головне — створить умови для українського бізнесу. Ухвалена постанова дає старт масовому виробництву БПЛА в Україні. Адже тепер виробникам не потрібно витрачати кілька місяців на паперову тяганину, а замість зайвої бюрократії вони можуть займатися безпосередньо виробництвом БПЛА.

Також виробники безпілотників зможуть отримувати більший прибуток і потім реінвестувати його в подальший розвиток. Одна з формул розрахунку закупівельної вартості БПЛА має такий вигляд: витрати на виробництво + відсоток від прибутку. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Низький прибуток не дозволяв компаніям розвиватися. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, держава підняла частку прибутку до 25%.

Крім цього, постанова спрощує укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт. З одного боку, підприємства отримують сприятливі умови для розвитку і масштабування, а з іншого — наші військові отримуватимуть швидше і більше безпілотників на фронті.

Нагадаємо: минулого місяця Уряд ухвалив постанову, яка максимально прискорює та спрощує ввезення товарів військового призначення. Зокрема, БПЛА та комплектуючих на територію України.