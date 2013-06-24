Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив постанову, яка передбачає зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України N3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ухвалена постанова вносить зміни до Положення про прикордонний режим для належної реалізації чинного українського законодавства. Зокрема, яке зобов’язує громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом дії воєнного стану мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі). А також пред’являти його за вимогою представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.