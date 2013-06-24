Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік». Про це повідомляє Урядовий портал.
Постанова спрямована на забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), що дозволить їм підтримувати або підвищувати рівень професійної кваліфікації відповідно до актуальних потреб галузі охорони здоров’я.
Ухвалена постанова дасть змогу спрямувати бюджетні кошти на відшкодування витрат для здійснення безперервного професійного розвитку (БПР) лікарями ЗОЗ за певним алгоритмом.
Оскільки у державному бюджеті на 2023 рік передбачено понад 104 млн грн, з яких на відшкодування витрат лікарів на навчання на заходах безперервного професійного розвитку – понад 101 млн грн.
Даний обсяг фінансування дозволить забезпечити відшкодування витрат майже 51 тис. лікарів, що складає 38 % від загальної кількості лікарів комунальних закладів охорони здоров’я.
Таким чином, державне фінансування безперервного професійного розвитку лікарів здійснюється за комбінованою моделлю:
- фінансування навчання на циклах тематичного удосконалення у закладах вищої освіти;
- капітаційне фінансування участі в інших заходах БПР (семінарах, тренінгах, майстер-класах, фахових школах тощо), що проводяться різними провайдерами, зареєстрованими Центром тестування МОЗ.
Зазначимо, що зараз МОЗ опрацьовує питання щодо запровадження капітаційного фінансування здійснення безперервного професійного розвитку медичних сестер.